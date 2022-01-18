Sony предлагает европейцам купить PS5 по «талонам»

По всему миру продолжается дефицит консолей, многие люди не могут купить приставки — компании пытаются с этим как-то бороться. И вот Sony объявила о новой акции. Жители Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга могут приобрести PS5 напрямую у компании по рекомендованной цене. Сделать это можно будет лишь в том случае, если покупателю достанется специальный «талон».

Для получения «талона» на PS5 жителю одной из вышеупомянутых стран необходимо зарегистрироваться на специальной странице. Компания не рассказала, как именно будет отбирать везунчиков. Если судить по аналогичной акции в США, то Sony сделает выбор на основе прошлых покупок и активности пользователя — таким образом организация пытается избежать продажи PS5 перекупщикам.

В том числе поэтому выбранным людям разрешено будет купить только одну консоль в течение ограниченного времени после получения «талона». Компания не гарантирует, что каждый сможет заполучить PS5, однако она сделает для этого всё возможное. Появится ли подобная система в России — неизвестно.

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