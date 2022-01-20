Бруну Фернандеш возглавил 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавили сразу несколько игроков с рейтингом 89. Среди них Бруну Фернандеш, Томас Мюллер и Чиро Иммобиле.

Лучшие карточки 18-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Бруну Фернандеш — 89

Томас Мюллер — 89

Чиро Иммобиле — 89

Эндрю Робертсон — 88

Самир Ханданович — 87

Петер Гулачи — 87

Виссам Бен-Йеддер — 86

Александр Митрович — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 26 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. В обновлении авторы усилили вратарей и защитников, доработали формы, эмблемы и режимы, а также исправили ошибки.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!