Бруну Фернандеш возглавил 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавили сразу несколько игроков с рейтингом 89. Среди них Бруну Фернандеш, Томас Мюллер и Чиро Иммобиле.
Лучшие карточки 18-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Бруну Фернандеш — 89
- Томас Мюллер — 89
- Чиро Иммобиле — 89
- Эндрю Робертсон — 88
- Самир Ханданович — 87
- Петер Гулачи — 87
- Виссам Бен-Йеддер — 86
- Александр Митрович — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 26 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. В обновлении авторы усилили вратарей и защитников, доработали формы, эмблемы и режимы, а также исправили ошибки.
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