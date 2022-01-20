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Бруну Фернандеш возглавил 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Бруну Фернандеш возглавил 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 18-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавили сразу несколько игроков с рейтингом 89. Среди них Бруну Фернандеш, Томас Мюллер и Чиро Иммобиле.

Лучшие карточки 18-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Бруну Фернандеш — 89
  • Томас Мюллер — 89
  • Чиро Иммобиле — 89
  • Эндрю Робертсон — 88
  • Самир Ханданович — 87
  • Петер Гулачи — 87
  • Виссам Бен-Йеддер — 86
  • Александр Митрович — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 26 января. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 вышел крупнейший патч с релиза. В обновлении авторы усилили вратарей и защитников, доработали формы, эмблемы и режимы, а также исправили ошибки.

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