Ветеран PlayStation запустил God of War на Steam Deck

God of War вышла на ПК 14 января и многие игроки по достоинству оценили проект. Бывший глава PlayStation Studios, ныне занимающийся поддержкой инди-игр на платформе Sony, Сюхэй Ёсида уже вовсю играет в скандинавский экшен на Steam Deck. Этим знаменательным событием японец похвастался в соцсетях.

Судя по всему, Valve прислала Ёсиде один из тестовых экземпляров портативного ПК. Начинка Steam Deck позволяет играть даже в такие требовательные игры как God of War, поэтому разработчику можно лишь позавидовать. Он пока не поделился впечатлениями, однако явно сделает это уже в ближайшее время.

Ранее Valve сообщила, что первая волна устройств отправится в руки покупателям по графику — в конце февраля. В числе первых стран, где начнутся продажи Steam Deck, оказались США, Канада, Великобритания и другие страны Европы. Когда именно устройство доберётся до России — неизвестно.

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