В России ввели нормативы для подготовки киберспортсменов — с приседаниями и бегом

У киберспортсменов в России появилась особая программа подготовки. Министерство спорта РФ подписало распоряжение ещё 1 декабря 2021 года, но опубликован приказ сегодня, 20 января.
В документе прописаны нормативы и другие аспекты. Например, есть задания, связанные с тактическими, теоретическими и физическими упражнениями. Примечательно, что именно на физическую подготовку должно уходить больше всего тренировочного времени — 25-40%. Меньше всего времени уйдёт на теоретическую и психологическую подготовки — 15-25%.
Нормативы прописаны как для мужчин, так и для девушек. Для попадания в группу высшего мастерства мужчинам необходимо выполнить забег на 3 км не более чем за 15 минут и присесть 25 раз, после этого нужно выполнить приседания. У девушек же бег на дистанцию 2 км за 12 минут и не менее 23 приседаний.
Если вы хотите заняться киберспортом, то для этого необходимо соответствующее оборудование. В документе указано, что ваш компьютер должен обладать 16 ГБ оперативной памяти и жёстким диском с объёмом не менее 2 ТБ. Также важно наличие монитора с 19 дюймами или больше.
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