Опубликована «Команда года» в FIFA 22. В ней нет Роналду
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Сегодня Electronic Arts объявила «Команду года» в FIFA 22. С 10 по 17 января пользователи голосовали за лучших игроков и собирали свою идеальную команду из 80 номинантов. Интересно, что в списке нет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Состав «Команды года» в FIFA 22
- Килиан Мбаппе — «ПСЖ»
- Лионель Месси — «ПСЖ»
- Роберт Левандовски — «Бавария»
- Кевин де Брёйне — «Манчестер Сити»
- Жоржиньо — «Челси»
- Н'Голо Канте — «Челси»
- Жоау Канселу — «Манчестер Сити»
- Рубен Диаш — «Манчестер Сити»
- Маркиньос — «ПСЖ»
- Ашраф Хакими — «ПСЖ»
- Джанлуиджи Доннарумма — «ПСЖ».
Вот что сказал по итогам голосования вице-президент бренда Дэвид Джексон.
Команда года EA Sports FIFA — это подлинный голос миллионов поклонников футбола: именно они определяют лучших игроков мира и поддерживают тех, кто, по их мнению, внес наибольший вклад в эту прекрасную игру в 2021 году. Год за годом мы продолжаем вдохновляться активностью нашего глобального сообщества, и для нас большая честь огласить 11 игроков, выбранных в FIFA 22.
Анонс сопроводили роликом с Дэвидом Бекхэмом.
Предметы игроков Команды года станут доступны в FIFA Ultimate Team в течение следующей недели. Предметы нападающих появятся в игре уже в эту пятницу, 21 января.
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