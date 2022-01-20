Опубликована «Команда года» в FIFA 22. В ней нет Роналду

Сегодня Electronic Arts объявила «Команду года» в FIFA 22. С 10 по 17 января пользователи голосовали за лучших игроков и собирали свою идеальную команду из 80 номинантов. Интересно, что в списке нет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Состав «Команды года» в FIFA 22

Килиан Мбаппе — «ПСЖ»

Лионель Месси — «ПСЖ»

Роберт Левандовски — «Бавария»

Кевин де Брёйне — «Манчестер Сити»

Жоржиньо — «Челси»

Н'Голо Канте — «Челси»

Жоау Канселу — «Манчестер Сити»

Рубен Диаш — «Манчестер Сити»

Маркиньос — «ПСЖ»

Ашраф Хакими — «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма — «ПСЖ».

Вот что сказал по итогам голосования вице-президент бренда Дэвид Джексон.

Команда года EA Sports FIFA — это подлинный голос миллионов поклонников футбола: именно они определяют лучших игроков мира и поддерживают тех, кто, по их мнению, внес наибольший вклад в эту прекрасную игру в 2021 году. Год за годом мы продолжаем вдохновляться активностью нашего глобального сообщества, и для нас большая честь огласить 11 игроков, выбранных в FIFA 22.

Анонс сопроводили роликом с Дэвидом Бекхэмом.

Предметы игроков Команды года станут доступны в FIFA Ultimate Team в течение следующей недели. Предметы нападающих появятся в игре уже в эту пятницу, 21 января.