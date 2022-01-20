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Опубликована «Команда года» в FIFA 22. В ней нет Роналду

Опубликована «Команда года» в FIFA 22. В ней нет Роналду
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Сегодня Electronic Arts объявила «Команду года» в FIFA 22. С 10 по 17 января пользователи голосовали за лучших игроков и собирали свою идеальную команду из 80 номинантов. Интересно, что в списке нет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Состав «Команды года» в FIFA 22

  • Килиан Мбаппе — «ПСЖ»
  • Лионель Месси — «ПСЖ»
  • Роберт Левандовски — «Бавария»
  • Кевин де Брёйне — «Манчестер Сити»
  • Жоржиньо — «Челси»
  • Н'Голо Канте — «Челси»
  • Жоау Канселу — «Манчестер Сити»
  • Рубен Диаш — «Манчестер Сити»
  • Маркиньос — «ПСЖ»
  • Ашраф Хакими — «ПСЖ»
  • Джанлуиджи Доннарумма — «ПСЖ».

Вот что сказал по итогам голосования вице-президент бренда Дэвид Джексон.

Команда года EA Sports FIFA — это подлинный голос миллионов поклонников футбола: именно они определяют лучших игроков мира и поддерживают тех, кто, по их мнению, внес наибольший вклад в эту прекрасную игру в 2021 году. Год за годом мы продолжаем вдохновляться активностью нашего глобального сообщества, и для нас большая честь огласить 11 игроков, выбранных в FIFA 22.

Анонс сопроводили роликом с Дэвидом Бекхэмом.

Предметы игроков Команды года станут доступны в FIFA Ultimate Team в течение следующей недели. Предметы нападающих появятся в игре уже в эту пятницу, 21 января.

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