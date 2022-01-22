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Фанат Warcraft 3 выпустил ремейк кампании Альянса «Падение Лордерона»

Фанат Warcraft 3 выпустил ремейк кампании Альянса «Падение Лордерона»
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Выход Warcraft 3: Reforged в 2020 году разочаровал многих фанатов культовой франшизы настолько, что ремастер стал самой низко оценённой игрой на Metacritic. Умелец InsaneMonster взял дело в свои руки и выпустил ремейк кампании Альянса и пролога кампании.

InsaneMonster делает обновлённую версию стратегии на основе Warcraft 3: Reforged. Автор улучшает сюжетные ролики, миссии и карты, а также расширяет историю информацией из World of Warcraft. Помимо этого, в фанатском ремейке исправлены искусственный интеллект, уровни сложности и есть перевод на русский язык.

InsaneMonster выложил обновлённый пролог Warcraft 3 в марте 2020 года, а теперь фанаты могут посмотреть на ремейк кампании Альянса «Падение Лордерона». Работы автора доступны бесплатно на Hive Workshop. В будущем умелец планирует улучшить остальные главы стратегии, которые он выпустит по частям.

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