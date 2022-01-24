Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вторжение отменяется. События оригинальной DOOM не происходят в 2022 году

Вторжение отменяется. События оригинальной DOOM не происходят в 2022 году
Комментарии

Недавно появилась информация, что события первой части DOOM происходят в 2022 году. Точную дату действия шутера нашли в руководстве по SNES — 15 марта 2022 года.

Эту информацию опроверг один из создателей DOOM 1993 года Джон Ромеро. По его словам, руководство составляли не разработчики из id Software, так что данные из него нельзя считать достоверными. Фанаты в комментариях обрадовались, поскольку вторжение демонов в 2022 году точно не нужно.

Когда конкретно развиваются события DOOM, Джон Ромеро не раскрыл. Игру принято считать культовой. Её называют самым важным шутером, поскольку именно после релиза DOOM появилось множество подражателей, а в будущем на основе проекта разработали и другие шутеры.

Косплей недели: красавицы из Mortal Kombat, Overwatch и NieR: Automata Косплей недели: красавицы из Mortal Kombat, Overwatch и NieR: Automata

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022