Вторжение отменяется. События оригинальной DOOM не происходят в 2022 году

Недавно появилась информация, что события первой части DOOM происходят в 2022 году. Точную дату действия шутера нашли в руководстве по SNES — 15 марта 2022 года.

Эту информацию опроверг один из создателей DOOM 1993 года Джон Ромеро. По его словам, руководство составляли не разработчики из id Software, так что данные из него нельзя считать достоверными. Фанаты в комментариях обрадовались, поскольку вторжение демонов в 2022 году точно не нужно.

Когда конкретно развиваются события DOOM, Джон Ромеро не раскрыл. Игру принято считать культовой. Её называют самым важным шутером, поскольку именно после релиза DOOM появилось множество подражателей, а в будущем на основе проекта разработали и другие шутеры.

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