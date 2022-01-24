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Dying Light свяжут с Dying Light 2 ивентом, где придётся спасать жителей

Dying Light свяжут с Dying Light 2 ивентом, где придётся спасать жителей
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Авторы Dying Light из Techland запустили в зомби-экшене новое событие Spike's Story: Last Call. По ходу ивента Спайк предложит протагонисту Крейну спасти оставшихся жителей Харрана от зомби.

Это лишь первая часть события. Второе, вероятно, проведут ближе к релизу Dying Light 2. Скорее всего, Techland хочет связать обе части и плавно перейти от первой ко второй. Некоторые предполагают, что после этого разработчики перестанут поддерживать Dying Light и бросят все силы на вторую часть.

За выполнение события игроки получат в награду мощное двуручное оружие под названием Crankshaft. Dying Light 2 выйдет уже 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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