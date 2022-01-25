ФСБ, МВД и Госдума не хотят запрещать криптовалюту в России
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20 января Центробанк выразил желание о запрете криптовалюты и майнинга в России. Недавно глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал интервью изданию Lenta.ru. Оказалось, что ФСБ, МВД и Госдума не видят в криптовалюте ничего плохого.
Представители различных структур считают, что подобный ход может выставить Россию посмешищем. Чтобы применять такие меры, нужны чёткие причины.
Если делать такого рода заявления — «мы категорически все запрещаем», то такая позиция должна быть максимально обоснована, с приведением конкретных, чётких и понятных цифр и с объяснением того, что нам делать с людьми, у которых криптовалюта на руках.
Депутат Андрей Луговой сравнил желание запретить майнинг с социальными сетями. По его словам, ничем хорошим это в итоге не кончилось.
Мы в своё время относились как-то непонятно к соцсетям, и начали потихоньку их регулировать. Мы уже запрещали отдельные соцсети — чем это закончилось, тоже известно.
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