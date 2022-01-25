Появились слухи о новой Star Wars: Knights of the Old Republic. Вдобавок к ремейку
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Инсайдер под ником Bespin Bulletin посетил подкаст Bob the Podcast. В нём он рассказал, что в разработке находится новая часть Star Wars: Knights of the Old Republic.
Во время рассказа он обратился к словам Джейсона Шрайера, который подтвердил информацию. Примечательно, что разработчики проекта неизвестны, но это точно не BioWare или EA. Шрайер отметил, что никто не догадается, кто именно создаёт новую Star Wars: Knights of the Old Republic.
В начале сентября на презентации Sony анонсировали ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Разработкой проекта занимается Aspyr, а релиз состоится на PS5 и ПК не раньше 2023 года.
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