Появились слухи о новой Star Wars: Knights of the Old Republic. Вдобавок к ремейку

Инсайдер под ником Bespin Bulletin посетил подкаст Bob the Podcast. В нём он рассказал, что в разработке находится новая часть Star Wars: Knights of the Old Republic.

Во время рассказа он обратился к словам Джейсона Шрайера, который подтвердил информацию. Примечательно, что разработчики проекта неизвестны, но это точно не BioWare или EA. Шрайер отметил, что никто не догадается, кто именно создаёт новую Star Wars: Knights of the Old Republic.

В начале сентября на презентации Sony анонсировали ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Разработкой проекта занимается Aspyr, а релиз состоится на PS5 и ПК не раньше 2023 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!