Не ждите Star Wars: Battlefront 3. EA отдала Respawn все игры по Star Wars

Вслед за анонсом сразу трёх игр по «Звёздным войнам» журналист Джефф Грабб рассказал, что никакой Star Wars: Battlefront 3 ждать точно не стоит — DICE сосредоточится на Battlefield, тогда как все оставшиеся проекты по вселенной Disney перешли к Respawn.
Противоречивые слухи о продолжении Battlefront ходили с релиза второй части, однако ничего конкретного так и не появлялось. Судя по всему, после Battlefield 5 из DICE ушло так много ветеранов, что «затыкать» дыры пришлось именно разработчиками Battlefront. Отсюда и проблемы недавней Battlefield 2042, и отсутствие продолжения сетевого шутера по Star Wars.
В остальном EA пытается отстраниться от чужих лицензий и вновь сосредоточиться на развитии собственных, ради чего возрождают Dead Space — тут надо поблагодарить и ремейк Resident Evil 2, и Jedi: Fallen Order. Последняя вообще серьёзно повлияла на издателя.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 января 2022
-
18:24
-
18:23
-
18:22
-
18:07
-
17:38
-
17:08
-
16:54
-
16:45
-
15:58
-
15:47
-
15:00
-
14:50
-
14:39
-
14:08
-
13:43
-
13:16
-
13:08
-
12:44
-
12:38
-
12:07
-
11:37
-
11:04
-
10:37
-
10:08
-
09:43
-
09:16
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:26
-
22:47
-
21:45
-
20:47
-
19:57