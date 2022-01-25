Не ждите Star Wars: Battlefront 3. EA отдала Respawn все игры по Star Wars

Вслед за анонсом сразу трёх игр по «Звёздным войнам» журналист Джефф Грабб рассказал, что никакой Star Wars: Battlefront 3 ждать точно не стоит — DICE сосредоточится на Battlefield, тогда как все оставшиеся проекты по вселенной Disney перешли к Respawn.

Противоречивые слухи о продолжении Battlefront ходили с релиза второй части, однако ничего конкретного так и не появлялось. Судя по всему, после Battlefield 5 из DICE ушло так много ветеранов, что «затыкать» дыры пришлось именно разработчиками Battlefront. Отсюда и проблемы недавней Battlefield 2042, и отсутствие продолжения сетевого шутера по Star Wars.

В остальном EA пытается отстраниться от чужих лицензий и вновь сосредоточиться на развитии собственных, ради чего возрождают Dead Space — тут надо поблагодарить и ремейк Resident Evil 2, и Jedi: Fallen Order. Последняя вообще серьёзно повлияла на издателя.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!