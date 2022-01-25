В трейлере Sniper Elite 5 протагонист стал жертвой «Вторжения»

Создатели Sniper Elite 5 представили новый кинематографический ролик шутера, в котором показали режим «Вторжение». В нём игрок станет жертвой другого снайпера.
Вторгающийся снайпер Оси должен уничтожить стрелка Союзников, у которого появится дополнительная цель — устранение чужака. За выполнение задачи бойцы получат облики, оружие и предметы для Sniper Elite 5.
Снайпер Оси сможет использовать силы нацистов и давать ближайшим солдатам указание быть начеку. Если они заметят цель, её последнее местонахождение отметится на карте. У стрелка Союзников будет возможность использовать телефоны вторжения для обнаружения противника.
Режим «Вторжение» будет доступен и в одиночном, и в кооперативном режиме, где у снайпера Оси будут две цели. За их устранение полагается большая награда.
Sniper Elite 5 выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также попадёт в сервис Xbox Game Pass.
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