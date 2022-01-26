Microsoft отчиталась о рекордной выручке игрового подразделения Xbox

Microsoft подвела итоги минувшего финансового квартала, который закончился 31 декабря 2021 года. Показатели оказались внушительными: выручка подразделения Xbox достигла рекордные $ 5,44 млрд. Рост по сравнению с аналогичным кварталом позапрошлого года составил целых 8%. Общий доход игрового подразделения за 2021 год превысил $ 16,2 млрд.
Увеличение выручки Xbox за последние 5 лет
Выручка с продаж игрового контента и сервисов также увеличилась на 8,8% — благодаря отличным показателям Xbox Game Pass и вовлечённости игроков в Forza Horizon 5 и Halo Infinite. Аналитики отмечают, что это невероятный результат на фоне провальных показателей крупных игр сторонних издателей — Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042.
Приблизительные продажи консолей Xbox Series превысили 12 млн единиц — выручка за продажу приставок в 2021 году составила $ 3,7 млрд. Подписчиков Game Pass уже больше 25 млн человек — с каждым месяцем их становится всё больше. Ранее авторы похвастались успехами Halo Infinite — в проект уже сыграло более 20 млн человек. В целом подразделение Xbox продолжает набирать обороты и оправдывать все прошлые вложения.
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