Disney ответила на критику звезды «Игры престолов» из-за новой «Белоснежки»

Вчера звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж обратился к Disney. Актёр раскритиковал идею ещё одной адаптации «Белоснежки и семи гномов». По его словам, картина пытается быть прогрессивной лишь в одном направлении — имея в виду цвет кожи главной героини. При этом семь гномов, которые живут в одной пещере, передают «устаревшие стереотипы о невысоких людях».
И вот представитель Disney в интервью THR ответил на критику актёра. Он заявил, что компания пытается избежать стереотипов из оригинальной «Белоснежки» и выбрать другой подход на тему семи гномов. В Disney отметили, что для этого они консультируются с членами сообщества карликов. Подробности они расскажут позже — как только начнутся работы над съёмками картины.
В новом фильме по «Белоснежке и семи гномам» сыграют Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») в роли Белоснежки и Галь Гадот («Чудо-женщина») в роли Злой королевы. Режиссёром выступит Марк Уэбб, известный по работе над «Новым Человеком-пауком». Дату премьеры адаптации пока не назначили.
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