Продажи Resident Evil Village стали рекордными для серии

Capcom подвела итоги квартального отчёта, который закончился 31 декабря 2021 года. Продажи Resident Evil Village превысили 5,7 млн копий за 8 месяцев после релиза — это рекордные продажи в серии за такой короткий промежуток времени. Общий тираж серии тем временем превысил 123 млн единиц.

Авторы также похвастались продажами Monster Hunter: Rise — более 8 млн копий за 9 месяцев. Недавно проект также вышел на ПК — Capcom довольны первыми результатами экшена в Steam. Общий тираж серии превысил 78 млн штук.

Компания отметила, что продолжит работать над разнообразными проектами. А в ближайшее время организация поделится планами по празднованию 35-летия серии файтингов Street Fighter.

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