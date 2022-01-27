Официально: продажи Steam Deck стартуют 25 февраля

Valve наконец объявила точную дату старта продаж Steam Deck в своём блоге. 25 февраля в 21:00 мск купить портативный ПК смогут люди, ранее оставлявшие заявку на покупку. Как только игроку придёт письмо с уведомлением о возможности приобрести Steam Deck, у него есть 72 часа. Если пользователь передумает и не станет покупать, шанс предоставится следующему человеку «в очереди».
Все вышеописанные действия касаются только стран первой волны — США, Канады, Великобритании и ряда государств Евросоюза. Рассылать портативные ПК компания начнёт 28 февраля. Когда устройство официально доберётся до России, пока неизвестно.
Ранее Valve анонсировала новую функцию для устройства — динамические сохранения. Во время игры сейвы будут автоматически отправляться в облако, чтобы геймеры могли продолжить игру с того же места, где остановились на портативном ПК.
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