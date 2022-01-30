Бои в Star Wars: Eclipse хотят сделать в духе Jedi: Fallen Order

Инсайдер под ником AccountNGT, который показал скриншот Star Wars Eclipse за неделю до её анонса, сообщил новые подробности о будущем приключении. Согласно его информации, игра получит сражения в духе Jedi: Fallen Order и соревновательный мультиплеер.
Разработка Star Wars Eclipse началась в начале 2021 года, и игра будет самым амбициозным проектом Quantic Dream. Парижская студия работает над историей, роликами, художественным стилем и движком, а в Монреале трудятся над мультиплеером, дизайном уровней и геймплеем.
В Star Wars Eclipse появится больше персонажей, чем в других играх Quantic Dream вроде Heavy Rain и Detroit: Become Human, а сюжет будет нелинейным. Разработчики вдохновляются The Last of Us, чтобы добиться идеального сочетания истории и геймплея.
Как сообщалось ранее, у Quantic Dream есть трудности с подбором сотрудников, а над прототипом геймплея Star Wars Eclipse всё ещё работают. На этой стадии разработки релиз приключения точно не стоит ждать в ближайшие пару лет. Игра выйдет на ПК, консоли PlayStation и Xbox.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 января 2022
-
16:13
-
15:19
-
14:26
-
13:42
-
13:06
-
12:39
-
03:19
- 29 января 2022
-
19:15
-
18:40
-
17:34
-
16:46
-
16:09
-
15:03
-
14:13
-
13:21
-
12:36
- 28 января 2022
-
22:11
-
21:36
-
20:49
-
19:54
-
19:36
-
19:33
-
18:34
-
18:22
-
17:38
-
16:56
-
16:40
-
15:59
-
15:53
-
15:33
-
14:52
-
14:42
-
13:57
-
13:47
-
13:23