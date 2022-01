Бои в Star Wars: Eclipse хотят сделать в духе Jedi: Fallen Order

Инсайдер под ником AccountNGT, который показал скриншот Star Wars Eclipse за неделю до её анонса, сообщил новые подробности о будущем приключении. Согласно его информации, игра получит сражения в духе Jedi: Fallen Order и соревновательный мультиплеер.

Разработка Star Wars Eclipse началась в начале 2021 года, и игра будет самым амбициозным проектом Quantic Dream. Парижская студия работает над историей, роликами, художественным стилем и движком, а в Монреале трудятся над мультиплеером, дизайном уровней и геймплеем.

В Star Wars Eclipse появится больше персонажей, чем в других играх Quantic Dream вроде Heavy Rain и Detroit: Become Human, а сюжет будет нелинейным. Разработчики вдохновляются The Last of Us, чтобы добиться идеального сочетания истории и геймплея.

Как сообщалось ранее, у Quantic Dream есть трудности с подбором сотрудников, а над прототипом геймплея Star Wars Eclipse всё ещё работают. На этой стадии разработки релиз приключения точно не стоит ждать в ближайшие пару лет. Игра выйдет на ПК, консоли PlayStation и Xbox.

