Инсайдер: у Star Wars: Eclipse большие проблемы с разработкой

Одним из главных анонсов The Game Awards 2021 стала новая игра по «Звёздным войнам» под названием Star Wars: Eclipse. Её создаёт студия Quantic Dream — авторы Heavy Rain и Detroit: Become Human. Разработчики показали лишь один кинематографичный трейлер и поделились совсем небольшой порцией деталей: в игре будет классический геймплей вроде сражений и нелинейное повествование.

Однако, по данным инсайдера Тома Хендерсона, у проекта большие проблемы в разработке. Ими он и поделился в отдельном видео — мы выбрали из него самое главное.

Сперва Хендерсон рассказал об истоках Eclipse. В 2013 году Quantic Dream загорелась желанием разработать MMO по «Звёздным войнам» — в ней игроки могли бы летать по большим космическим пространствам и выполнять различные задания. Однако Sony не одобрила идею и предложила команде разработать игру по небольшому тизеру под названием Kara — таким образом получился Detroit: Become Human. Однако от своей изначальной идеи компания отказываться не собиралась.

Проблема была лишь в том, что игровой движок команды не подходит для создания игры с большими пространствами и множеством ботов на одной локации. Для её решения студия планировала найти собственного покупателя — так разработчики могли бы получить доступ к интрументарию какой-нибудь крупной компании, не разрабатывая свой собственный. Однако покупатель так и не нашёлся — в том числе из-за случаев неподобающего поведения и токсичной атмосферы в студии.

Однако каким-то образом Quantic Dream убедили Lucasfilm дать зелёный свет проекту. В данный момент игра разрабатывается уже 18 месяцев, но играбельного билда у проекта до сих пор нет. Ситуацию усугубляет большая нехватка кадров — в данный момент у Quantic Dream открыто более 60 вакансий на разные должности.

А тот самый зрелищный трейлер создала французская компания Unit Image — она уже работала над трейлерами Far Cry 6, Death Stranding и многими другими. По словам Хендерсона, Star Wars: Eclipse в лучшем случае выйдет в 2024-м году, а настолько ранний анонс был сделан для повышения внимания в сторону студии. Команда всё ещё планирует стать частью крупной компании с мощным движком.

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