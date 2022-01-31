Известная стримерша Pokimane ответила всем хейтерам декольте
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Одна из самых известных стримерш на Twitch Имейн Pokimane Анис на своей трансляции порассуждала на тему критики. Она обсудила хейтеров, которые отрицательно высказываются о внешнем виде девушке. В частности, критикуют глубокое декольте.
Pokimane подчеркнула, что всегда найдётся кто-то недовольный. Кому-то не понравится одежда, кому-то что-то ещё. По словам девушки, важно просто не обращать внимание на подобное.
Если бы я одевалась консервативно, они бы критиковали мой внешний вид. Если бы не красилась — критиковали бы меня без макияжа. Люди могут придумывать бесконечное число оправданий. В общем, я могу с тем же успехом делать, что хочу, носить, что хочу, и говорить, что хочу.
В данный момент на канале девушки 8,9 млн фолловеров, а просмотры стримов превышают планку в 1 млн.
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