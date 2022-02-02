Провал Battlefield 2042, успех FIFA 22 и Apex Legends: главное с отчёт EA

EA представила квартальный отчёт за период с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Мы собрали самые интересные сведения.

Самым интересным были публичные комментарии издателя на тему Battlefield 2042. В самом отчёте о шутере ничего не сообщалось, его затронули только во время разговора с инвесторами. Там глава EA Эндрю Уилсон не стал юлить и признался, что игра не оправдала ожиданий.

Среди проблем отметили дистанционную разработку, непредвиденные проблемы и определённые дизайнерские решения, которые не понравились сообществу. Однако шутер планируют поддерживать в долгосрочной перспективе, хотя компания публично призналась, что продажи буквально разочаровали.

Несмотря на провал Battlefield 2042, прошедший квартал стал для EA рекордным по нескольким показателям, включая прибыль. В этом в первую очередь стоит поблагодарить отличные продажи FIFA 22 и превосходные результаты Apex Legends.

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