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Провал Battlefield 2042, успех FIFA 22 и Apex Legends: главное с отчёт EA

Провал Battlefield 2042, успех FIFA 22 и Apex Legends: главное с отчёт EA
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EA представила квартальный отчёт за период с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Мы собрали самые интересные сведения.

Самым интересным были публичные комментарии издателя на тему Battlefield 2042. В самом отчёте о шутере ничего не сообщалось, его затронули только во время разговора с инвесторами. Там глава EA Эндрю Уилсон не стал юлить и признался, что игра не оправдала ожиданий.

Среди проблем отметили дистанционную разработку, непредвиденные проблемы и определённые дизайнерские решения, которые не понравились сообществу. Однако шутер планируют поддерживать в долгосрочной перспективе, хотя компания публично призналась, что продажи буквально разочаровали.

Несмотря на провал Battlefield 2042, прошедший квартал стал для EA рекордным по нескольким показателям, включая прибыль. В этом в первую очередь стоит поблагодарить отличные продажи FIFA 22 и превосходные результаты Apex Legends.

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Другие детали с отчёта

  • 64% продаж игр пришлось на цифровые магазины;
  • Выручка от спортивной линейки EA Sports за год выросла на 10%;
  • FIFA 22 стала самой продаваемой игрой на Западе в 2021 году;
  • Аудитория игр EA превышает 540 млн человек, а ежемесячная — 140 млн;
  • За год активность игроков Apex Legends выросла на 30%, а аудитория — на 28 млн человек;
  • В целом игроки стали проводить на 20% больше времени в играх EA.
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