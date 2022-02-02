В Fortnite готовят коллаборацию с Uncharted

Инсайдерский аккаунт Egyptian_Leaker поделился информацией про Fortnite и Uncharted. Если верить данным, то между ними произойдёт коллаборация — в королевской битве появятся предметы из франшизы.

В игровых файлах нашли новое испытание, в ходе которого нужно собрать сокровище с помощью карты. Она помечена как «Uncharted Treasure Map». Также в магазине появились секретные мужские скины под кодовым названием «Sleek». Вероятно, речь идет про Салли и Нейтана.

Также обнаружили фон персонажей в магазине предметов. Он выполнен в ярком оранжевом цвете с цветами.

Вероятно, коллаборацию хотят приурочить к выходу картины «Анчартед: На картах не значится». Премьера фильма состоится 10 февраля. Роль Дрейка сыграл Том Холланд, а Салли сыграл Марк Уолберг.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!