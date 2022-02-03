Steam Deck впечатляет создателей игр

14 января Valve опубликовала запись в своём блоге и рассказала о релизе Steam Deck по ранее намеченному плану. Компания начала рассылать девкиты портативного ПК разработчикам по всему миру, чтобы они смогли оптимизировать свои игры под устройство к старту продаж.

На днях издание PC Gamer взяло интервью у нескольких разработчиков, которые получили на руки девкиты Steam Deck. И все как один заявляют — устройство отлично работает и впечатляет своей производительностью. Дизайнер Valheim Джонатан Смарс отметил, что графика на портативном ПК чуть хуже, чем на топовых сборках, однако всё равно поражает своей детализацией. При этом играть на Steam Deck очень удобно.

Разработчик инди-игры Rise to Ruins Рэймонд Доер тоже остался под впечатлением от устройства. Однако ему всё же пришлось внести некоторые изменения в игру, чтобы она отлично работала на Steam Deck. В свой проект он добавил поддержку геймпада и адаптировал его под соотношение сторон 16:10. Других проблем с устройством у него не возникло. Судя по всему, нас действительно ожидает компетентное устройство от Valve, способное запускать как инди-игры, так и крупнобюджетные хиты из Steam.

Продажи Steam Deck в Канаде, США, Великобритании и некоторых странах ЕС стартуют уже 28 февраля. Ранее в базе данных Steam появились игры, которые не запустятся на портативном ПК. Среди них — Persona 4, Rainbow Six Siege и Halo: The Master Chief Collection. Вполне возможно, что в конечном итоге их всё-таки смогут адаптировать под малый экран.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!