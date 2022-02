Halo, Rainbow Six Siege, Back 4 Blood — какие игры не запустятся на Steam Deck

В базе данных Steam появились игры, которые не запустятся на Steam Deck. По какой-то причине эти проекты пока не совместимы с новым портативным ПК от Valve.

В список попали 30 игр. В их числе есть Rainbow Six: Siege, The Crew 2, Hunt: Showdown, Dead by Daylight и другие тайтлы.

Какие игры не запустятся на Steam Deck

Persona 4

Halo: The Master Chief Collection

Squad

Job Simulator

Rainbow Six: Siege

Warhammer: Vermintide 2

Hunt: Showdown

Fall Guys

Dead by Daylight

PlanetSide 2

Lemnis Gate

theBlu

Due Process

The Crew 2

Arizona Sunshine

Friday the 13th: The Game

Deadside

Budget Cuts

Crossout

Predator: Hunting Grounds

Rogue Company

New World

For Honor

Gears 5

Lara Croft and the Temple of Osiris

Outriders

Back 4 Blood

ArcheAge: Unchained

Scavengers

Z1 Battle Royale

Продажи Steam Deck стартовали 28 февраля. Купить портативный ПК могли жители США, Канады, Великобритании и ряда государств Евросоюза. Steam Deck доберётся и до России, но когда именно, неизвестно.

