В Epic Games Store дарят платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача. С 3 по 10 февраля можно бесплатно забрать красочный платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
Игрокам предстоит взять на себя роль хамелеона по имени Юка и летучей мыши по имени Лейли. Разработчики приготовили для геймеров яркие 2D-уровни, которые отличаются стилем. Также можно, например, создавать новые локации с помощью переключателей и открывать новые испытания.
Yooka-Laylee and the Impossible Lair вышла в 2019 году и получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков. Игра доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Следующий бесплатный лот займёт стильный сурвайвал Windbound.
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