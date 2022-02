В Epic Games Store дарят платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача. С 3 по 10 февраля можно бесплатно забрать красочный платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Игрокам предстоит взять на себя роль хамелеона по имени Юка и летучей мыши по имени Лейли. Разработчики приготовили для геймеров яркие 2D-уровни, которые отличаются стилем. Также можно, например, создавать новые локации с помощью переключателей и открывать новые испытания.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair вышла в 2019 году и получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков. Игра доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Следующий бесплатный лот займёт стильный сурвайвал Windbound.

