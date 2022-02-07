Сразу 23 футболиста соревновались в турнире по Call of Duty: Warzone

Компания Activision сообщила, что английский футболист Адебайо Акинфенва победил в турнире Call of Duty: Warzone Pacific 2021. Его организовала компания 433.

Команда Адебайо Акинфенва одержала победу в турнире, в котором приняли участие 23 команды во главе с известными футболистами. Примечательно, что финальное убийство сделал сам Акинфенва. Он отметил, что это чувство лучше, чем за получение серебра от EFL League One в декабре за «Гол месяца».

Какие ещё футболисты приняли участие в турнире?

Николас Тальяфико

Лукас Пакета

Бруно Гимараеш

Роналдо Назарио

Родриго

Джеймс Родригес

Давинсон Санчес

Бернд Лено

Доминик Собослаи

Жуан Феликс

Алекс Гримальдо

Марсело

Серхио Регилон

Жоэль Вельтман

Эмерик Лапорт

Адебайо Акинфенва

Федерико Вальверде

Фелипе

Нето

Джошуа Зиркзее

Коул Палмер

Стивен Бергвейн

Марио Балотелли

Второй сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone Pacific выйдет уже 14 февраля. Для игроков приготовили бесплатное оружие, карты и новый контент.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!