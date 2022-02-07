Сразу 23 футболиста соревновались в турнире по Call of Duty: Warzone
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Компания Activision сообщила, что английский футболист Адебайо Акинфенва победил в турнире Call of Duty: Warzone Pacific 2021. Его организовала компания 433.
Команда Адебайо Акинфенва одержала победу в турнире, в котором приняли участие 23 команды во главе с известными футболистами. Примечательно, что финальное убийство сделал сам Акинфенва. Он отметил, что это чувство лучше, чем за получение серебра от EFL League One в декабре за «Гол месяца».
Какие ещё футболисты приняли участие в турнире?
- Николас Тальяфико
- Лукас Пакета
- Бруно Гимараеш
- Роналдо Назарио
- Родриго
- Джеймс Родригес
- Давинсон Санчес
- Бернд Лено
- Доминик Собослаи
- Жуан Феликс
- Алекс Гримальдо
- Марсело
- Серхио Регилон
- Жоэль Вельтман
- Эмерик Лапорт
- Адебайо Акинфенва
- Федерико Вальверде
- Фелипе
- Нето
- Джошуа Зиркзее
- Коул Палмер
- Стивен Бергвейн
- Марио Балотелли
Второй сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone Pacific выйдет уже 14 февраля. Для игроков приготовили бесплатное оружие, карты и новый контент.
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