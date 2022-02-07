Самый инновационный ПК за 20 лет: Steam Deck попал в руки журналистов

Valve разослала блогерам, журналистам и партнёрам Steam Deck, а некоторые успели выпустить небольшое превью перед большим обзором — эмбарго 25 февраля. Мы изучили несколько роликов про компьютерную консоль и рассказываем о главном.

Линус Себастьян назвал Steam Deck самым инновационным ПК за последние 20 лет, а может, и больше.

Общее качество сборки и деталей очень приятно удивляет. Тот же Линус отмечает, что Steam Deck ощущается как лучшие геймпады в индустрии — на нём просто приятно нажимать кнопки. Расположение клавиш, учитывая формфактор и железо, очень удобное, хотя у разных людей могут возникнуть небольшие проблемы.

Стики и тачпады и вовсе называют лучшими в своём классе.

Консоль даже в самых тяжёлых играх работает достаточно тихо и не сильно греется.

Производительность в играх впечатляет: та же Control с автоматическими настройками графики (устройство ставит их на низкие) работает большую часть времени при 60 FPS. И на небольшом экране даже с такой графикой игра выглядит отлично.

Valve давала попробовать игры вроде Ghostrunner, Portal 2, Dead Cells и Forza Horizon 5. У всех всё хорошо, однако гонка Microsoft показывала странные результаты — хоть FPS показывает стабильные 60 FPS, но во время езды ощущается какой-то лаг, будто бы анимации плывут.

Батареи хватает на несколько часов даже в тяжёлых играх: Ghostrunner продержалась 3 часа 21 минуту.

Экран хороший, хоть и не особо удивляет насыщенностью или яркостью (как тот же OLED у Switch). Тому же Линусу очень понравилось, насколько низкой яркости можно добиться — в темноте можно играть без боязни испортить глаза.

А вот что безоговорочно понравилось блогерам — это динамики. Тут всё отлично: звук чистый и объёмный. При желании можно подключить наушники по проводу (3.5) или по Bluetooth.

Линус в своём ролике из серьёзных недостатков отметил вибрацию — она ужасная.

Сегодня блогеры не могут рассказать о многом, поскольку ограничены эмбарго, однако в целом все так или иначе называют устройство крайне амбициозным и интересным. Valve ещё предстоит доказать его жизнеспособность, однако даже сейчас оно уже выглядит серьёзным продуктом с чёткой целью — чего не скажешь о провальных Steam Machines.

Доступные превью

Linus Tech Tips

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