Издатель Elden Ring и Dark Souls опять меняет логотип

Издательство Bandai Namco, которое известно по Dark Souls и предстоящей Elden Ring, снова объявило о смене логотипа. На этот раз произошла небольшая поправка: пурпурный речевой пузырь станет красным.

Новый логотип Фото: Bandai Namco

Старый логотип Фото: Bandai Namco

Изначально привычный оранжево-красный логотип компания решила сменить в октябре 2021 года. Его разработали в честь слияния Bandai и Namco в 2005 году. Издатель объяснил причину изменений:

Дизайн нового логотипа, который напоминает речевой пузырь, выражает готовность бренда общаться со всем миром мечтами, весельем и вдохновением. Он также представляет японскую культуру манги, которая популярна во всём мире.

Замену пурпурного ручевого пузыря на красный издатель объяснил опросом сотрудников. Они отмечали фразы, которые ассоциируются с целями компании. С помощью научных методов слова связали с цветами, среди которых самым популярным оказался ярко-красный. Он создаёт впечатление энтузиазма, веселья, активности и смелости, считает Bandai Namco.

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Новый логотип с красной обводкой появится в апреле 2022 года.

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