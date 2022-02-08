Издатель Elden Ring и Dark Souls опять меняет логотип

Издательство Bandai Namco, которое известно по Dark Souls и предстоящей Elden Ring, снова объявило о смене логотипа. На этот раз произошла небольшая поправка: пурпурный речевой пузырь станет красным.
Новый логотип
Фото: Bandai Namco
Старый логотип
Фото: Bandai Namco
Изначально привычный оранжево-красный логотип компания решила сменить в октябре 2021 года. Его разработали в честь слияния Bandai и Namco в 2005 году. Издатель объяснил причину изменений:
Дизайн нового логотипа, который напоминает речевой пузырь, выражает готовность бренда общаться со всем миром мечтами, весельем и вдохновением. Он также представляет японскую культуру манги, которая популярна во всём мире.
Замену пурпурного ручевого пузыря на красный издатель объяснил опросом сотрудников. Они отмечали фразы, которые ассоциируются с целями компании. С помощью научных методов слова связали с цветами, среди которых самым популярным оказался ярко-красный. Он создаёт впечатление энтузиазма, веселья, активности и смелости, считает Bandai Namco.
Новый логотип с красной обводкой появится в апреле 2022 года.
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