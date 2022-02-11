У Horizon Forbidden West появился зрелищный синематик

11 февраля Sony раскрыла количество проданных копий Horizon Zero Dawn и показала кинематографический трейлер Horizon Forbidden West.
Суммарно тираж Horizon Zero Dawn на ПК и PS4 превысил 20 млн копий, а в сумме наиграли более 1 млрд часов. Guerrilla Games поблагодарила игроков за такую поддержку и активность.
В кинематографическом трейлере показали Элой, новые просторы и машины. Героине придётся столкнуться с опасностями, которые ранее на её пути не вставали. Ролик построен таким образом, что Элой как бы переходит с одной сцены на другую с помощью прыжков, ударов и других приёмов.
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5.
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