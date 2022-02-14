GTA: The Trilogy внезапно ворвалась в топ продаж розницы Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 6 по 12 февраля. Как всегда, учитывались только физические копии — данных по цифровым продажам нет.

Первые три позиции прошлой недели оказались неизменными. Лидером всё ещё остаётся новая игра по «Покемонам» под названием Pokemon Legends: Arceus. Вторую строчку занимает Dying Light 2. Замыкает тройку FIFA 22.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition внезапно оказалась на шестой позиции в чарте — благодаря выходу физической версии проекта для Nintendo Switch. Судя по всему, ностальгия для фанатов гораздо важнее ужасного технического состояния игры.

Британский чарт с 6 про 12 февраля (позиция предыдущей недели):

Pokemon Legends: Arceus (1) Dying Light 2 (2) FIFA 22 (3) Mario Kart 8 Deluxe (4) Animal Crossing: New Horizons (5) Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition Mario Party Superstars (7) Minecraft для Switch (6) Ring Fit Adventure (17) Call of Duty Vanguard (10)

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