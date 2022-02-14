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GTA: The Trilogy внезапно ворвалась в топ продаж розницы Британии

GTA: The Trilogy внезапно ворвалась в топ продаж розницы Британии
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Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 6 по 12 февраля. Как всегда, учитывались только физические копии — данных по цифровым продажам нет.

Первые три позиции прошлой недели оказались неизменными. Лидером всё ещё остаётся новая игра по «Покемонам» под названием Pokemon Legends: Arceus. Вторую строчку занимает Dying Light 2. Замыкает тройку FIFA 22.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition внезапно оказалась на шестой позиции в чарте — благодаря выходу физической версии проекта для Nintendo Switch. Судя по всему, ностальгия для фанатов гораздо важнее ужасного технического состояния игры.

Британский чарт с 6 про 12 февраля (позиция предыдущей недели):

  1. Pokemon Legends: Arceus (1)
  2. Dying Light 2 (2)
  3. FIFA 22 (3)
  4. Mario Kart 8 Deluxe (4)
  5. Animal Crossing: New Horizons (5)
  6. Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition
  7. Mario Party Superstars (7)
  8. Minecraft для Switch (6)
  9. Ring Fit Adventure (17)
  10. Call of Duty Vanguard (10)

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