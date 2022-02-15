Вышел эпичный трейлер аддона Legacy of the Sith для Star Wars: The Old Republic

Авторы Star Wars: The Old Republic выпустили крупное дополнение Legacy of the Sith, которое ранее отложили на 2 месяца. DLC подготовили к 10-летию MMORPG, и на его основе разработчики будут дальше расширять игру.
В честь выхода Legacy of the Sith авторы выпустили кинематографический ролик с главными героями дополнения: Дартом Малгусом, мастером-джедаем Денолмом Орром и его падаваном Са'хар Катин.
Дополнение значительно перерабатывает боевую систему Star Wars: The Old Republic и делает героев более универсальными. Разработчики советуют ветеранам создать новых персонажей, чтобы освоить все изменения. События Legacy of the Sith развернутся на водной планете Манаан и Элом, а на аномалии R-4 появится рейд.
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