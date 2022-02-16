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Блогер сравнил Cyberpunk 2077 на PS4 и PS5 после нового патча. Теперь можно играть?

Блогер сравнил Cyberpunk 2077 на PS4 и PS5 после нового патча. Теперь можно играть?
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15 февраля для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.5 — это крупнейшее обновление с релиза в декабре 2020 года. Разработчики наконец выпустили нестген-версии для PS5 и Xbox Series, обновили интерфейс, переработали навыки, улучшили искусственный интеллект и добавили множество удобств. Блогер ElAnalistaDeBits решил сравнить техническое состояние игры на консолях PlayStation и выпустил детальный ролик. Мы выбрали главное.

Автор сразу же сравнил время загрузки игры с главного меню. На PS5 оно существенно сократилось — теперь проект грузится всего лишь за 12 секунд вместо 24 секунд ранее. На обеих PS4 загрузка занимает примерно полторы минуты.

Время загрузки

Время загрузки

При этом на PS5 есть два пресета:

  • Режим производительности. Динамическое разрешение 4К при 60 кадрах в секунду.
  • Режим качества. Динамическое разрешение 4К при 30 кадрах в секунду с рейтрейсингом.

Оба режима работают стабильно, но второй даёт более чёткую и мягкую картинку и существенно улучшает тени. Также в «качестве» увеличивается дальность прорисовки.

Тени на PS5 в режиме качества

Тени на PS5 в режиме качества

Что касается производительности, то она в патче 1.5 стала лучше. На PS4 и PS4 Pro всё ещё есть некоторые просадки частоты кадров в самых сложных сценах, однако в среднем консоли удерживают планку в 30 fps.

Блогер отмечает, что обновление 1.5 должно было быть релизной версией Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года. Оно наконец-то доводит производительность до стабильных значений, поддерживает текущее поколение консолей и улучшает многие игровые элементы. Так что если вы откладывали проект до лучших времён, то они, наконец, наступили.

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