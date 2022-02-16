Блогер сравнил Cyberpunk 2077 на PS4 и PS5 после нового патча. Теперь можно играть?

15 февраля для Cyberpunk 2077 вышел патч 1.5 — это крупнейшее обновление с релиза в декабре 2020 года. Разработчики наконец выпустили нестген-версии для PS5 и Xbox Series, обновили интерфейс, переработали навыки, улучшили искусственный интеллект и добавили множество удобств. Блогер ElAnalistaDeBits решил сравнить техническое состояние игры на консолях PlayStation и выпустил детальный ролик. Мы выбрали главное.
Автор сразу же сравнил время загрузки игры с главного меню. На PS5 оно существенно сократилось — теперь проект грузится всего лишь за 12 секунд вместо 24 секунд ранее. На обеих PS4 загрузка занимает примерно полторы минуты.
Время загрузки
При этом на PS5 есть два пресета:
- Режим производительности. Динамическое разрешение 4К при 60 кадрах в секунду.
- Режим качества. Динамическое разрешение 4К при 30 кадрах в секунду с рейтрейсингом.
Оба режима работают стабильно, но второй даёт более чёткую и мягкую картинку и существенно улучшает тени. Также в «качестве» увеличивается дальность прорисовки.
Тени на PS5 в режиме качества
Что касается производительности, то она в патче 1.5 стала лучше. На PS4 и PS4 Pro всё ещё есть некоторые просадки частоты кадров в самых сложных сценах, однако в среднем консоли удерживают планку в 30 fps.
Блогер отмечает, что обновление 1.5 должно было быть релизной версией Cyberpunk 2077 в декабре 2020 года. Оно наконец-то доводит производительность до стабильных значений, поддерживает текущее поколение консолей и улучшает многие игровые элементы. Так что если вы откладывали проект до лучших времён, то они, наконец, наступили.
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