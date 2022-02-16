В России могут ввести налог на игровые площадки для финансирования отечественных видеоигр

Правительство РФ рассматривает вариант, при котором «фонд поддержки патриотических видеоигр» будет наполняться за счёт дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России. По расчётам чиновников это обеспечит фонду около 10 млрд рублей в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В Минцифры сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда уже направлен в правительство. Если его примут, то крупные площадки обяжут платить налог в размере 5% от продаж видеоигр в РФ. По словам источника, вырученные деньги направят в бюджет российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Подобный налог уже есть во Франции, а в Великобритании местных разработчиков поддерживают грантами.
По словам создателя World of Tanks и креативного продюсера WarGaming.net Вячеслава Макарова, игровые площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери». Он считает, что гораздо сложнее будет правильно распорядиться этими деньгами, не требуя от российских разработчиков создавать политические агитки в играх.
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