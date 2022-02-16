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В России могут ввести налог на игровые площадки для финансирования отечественных видеоигр

В России могут ввести налог на игровые площадки для финансирования отечественных видеоигр
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Правительство РФ рассматривает вариант, при котором «фонд поддержки патриотических видеоигр» будет наполняться за счёт дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России. По расчётам чиновников это обеспечит фонду около 10 млрд рублей в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Минцифры сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда уже направлен в правительство. Если его примут, то крупные площадки обяжут платить налог в размере 5% от продаж видеоигр в РФ. По словам источника, вырученные деньги направят в бюджет российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Подобный налог уже есть во Франции, а в Великобритании местных разработчиков поддерживают грантами.

По словам создателя World of Tanks и креативного продюсера WarGaming.net Вячеслава Макарова, игровые площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери». Он считает, что гораздо сложнее будет правильно распорядиться этими деньгами, не требуя от российских разработчиков создавать политические агитки в играх.

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