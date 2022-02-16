В России не введут налоги со Steam и других игровых магазинов

Утром мы сообщали, что Правительство РФ рассматривает вариант, при котором «фонд поддержки патриотических видеоигр» будет наполняться за счёт дополнительного налога в 5% на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и др.

Минцифры выпустило обращение, в котором опровергло эту информацию. Как заявил замглавы министерства Максим Паршин, «введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги не рассматривается».

Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учётом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений.

Таким образом, иностранные игровые площадки не будут облагать дополнительным налогом в 5%.

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