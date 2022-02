В Epic Games Store раздают высокооценённую Brothers: A Tale of Two Sons

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 17 по 24 февраля в магазине можно бесплатно забрать адвенчуру Brothers: A Tale of Two Sons от автора It Takes Two Джозефа Фареса.

Brothers: A Tale of Two Sons рассказывает историю от лица двух братьев Наи и Ная. Их отец болен, а спасение находится в далёких землях. Им предстоит побороться за жизнь отца и пройти множество испытаний на своём пути. Особенность тайтла — управление сразу двумя персонажами. Игрок сможет играть как за Наи, так и за Ная.

Следующий бесплатный лот займёт инди-игра Cris Tales. Brothers: A Tale of Two Sons получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. Игру хвалили за эмоциональный сюжет и грамотное повествование.

