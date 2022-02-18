NS о ситуации с Валиевой: девочка попала вообще в вакуум какой-то и просто расклеилась

Российский аналитик и бывший киберспортсмен по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов высказался по поводу скандала с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Он считает, что с 15-летней девушкой поступили неправильно: вместо тренировок она была вынуждена проходить различные проверки в связи с подозрениями в использовании допинга. В итоге девушка просто «расклеилась» и не смогла показать свой максимум из-за эмоционального состояния.

Камилу Валиеву, пятнадцатилетнюю (я согласен, что это очень рано для Олимпиады, кстати, я даже не знал, что так можно вообще) спортсменку обвинили, что она использовала допинг где-то там аж в декабре. Мол, проба какая-то, которая была тогда взята, только сейчас проверку прошла или типа того, а там какой-то допинг обнаружился. Офк это нельзя так, ну допинг использовать, но ситуация явно неоднозначная случилась с этой задержкой, препарат мог попасть в организм разными путями, С ЭТИМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ — ФАКТ. Офк на самой Олимпиаде никаких допингов у неё никто не нашел, конечно.



Но, в итоге, спортсменку не сняли с соревнований до выяснения обстоятельств, но успели затаскать по каким-то слушаньям прямо на Олимпиаде, не давали нормально тренироваться, травля, крики в спину, на Олимпиаде, где и так изоляция, девочка попала вообще в вакуум какой-то и просто расклеилась.

По словам Кузнецова, психику ребёнка практически уничтожили. Он назвал всех причастных к расследованию после начала Олимпийских игр «ублюдками, свиньями, обрыганами и быдло».

Найден допинг? Ух ты! В декабре аж? Ой ой ой! Ну так снимите до старта игр, в чем проблема? Ах, задержались пробы? Ай ай ай! Как же так вышло-то, ой ой ой?



Сделано всё так, чтобы просто растоптать пятнадцатилетнюю девочку с неимоверным талантом, уничтожить её психику, которая всю жизнь занимается ради этого старта, вероятно. Ублюдки, свиньи, обрыганы и быдло — каждый, кто в этом участвовал.

Ранее о ситуации высказывался популярный комментатор по Dota 2 — v1lat. Он назвал Валиеву «читершей на допинге» из-за подозрений в употреблении триметазидина, который давно запрещён. Спортивный арбитражный суд (CAS) в итоге допустил фигуристку до личного турнира на Олимпийских играх в Пекине — в результате она заняла четвёртое место в зачёте.

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