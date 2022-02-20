В сериале Halo впервые покажут лицо Мастера Чифа

Исполнительный продюсер будущего сериала по вселенной Halo Кики Вольфкилл рассказала, что в шоу зрители впервые в истории смогут взглянуть на Мастера Чифа без шлема. По её словам, это было необходимо для того, чтобы рассказать личную историю персонажа.

Мы намереваемся рассказать личную историю персонажа. Как только мы вникли в сюжет, то стало ясно, что зрителю нужно увидеть человека, который скрывается за шлемом.



Вы увидите его лицо. Для некоторых людей это момент, которого они ждали 20 лет, для других — то, что они могут с трудом представить. Мы уважаем обе стороны — тех, кто хочет увидеть лицо Чифа, и тех, кто против этого. Но из-за особенностей нашей истории нам показалось важным связать зрителя с Мастером Чифом, а это означало, что нам нужно показать его лицо.

Ранее Вольфкилл утверждала, что у сериала будет собственный канон — сюжет адаптации не будет напрямую связан с играми серии. Так что снятие шлема культового персонажа уже можно считать неканоничным событием.

Премьера первого сезона Halo состоится 24 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+. Недавно шоу продлили на второй сезон.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!