Konami вспомнила про Metal Gear Rising: Revengeance

Ровно девять лет назад вышел слэшер Metal Gear Rising: Revengeance от PlatinumGames, а сегодня Konami в официальном аккаунте Metal Gear решила напомнить о юбилее — подобное удивительно видеть от издателя, который довольно активно игнорировал многие значимые даты для серии.

Сегодня, девять лет назад, 21 февраля 2013 года на PS3 вышла Metal Gear Rising: Revengeance.

Объявление прошло в японском аккаунте, а в Японии игра выходила только на консоли Sony.

Metal Gear Rising — спин-офф Metal Gear, который изначально разрабатывала команда самого Хидео Кодзимы, однако они никак не могли понять, как сделать из интересной концепции увлекательную игру. В итоге производство заморозили, но позже Кодзима лично порекомендовал PlatinumGames взяться за игру.

Студия решила попробовать себя, всего за пару лет сделав эталонный слэшер — и даже спустя почти десятилетие о нём постоянно вспоминают с теплотой в сердце. К сожалению, за прошедшее время у игры так и не появился сиквел. Может быть, когда-нибудь.