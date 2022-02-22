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Bethesda закроет свой магазин и полностью перейдёт в Steam

Bethesda закроет свой магазин и полностью перейдёт в Steam
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Всего несколько лет назад Bethesda планировала уйти из Steam, а первой большой эксклюзивной игрой собственного магазина стала Fallout 76. Прошло три года, все игры издателя успели вернуть в Steam, а Bethesda.net Launcher приняли решение закрыть.

В начале апреля начнётся миграция BNL в Steam — владельцы игр в BNL получат их бесплатные копии в Steam. В издательстве обещают подготовить подробную инструкцию с указаниями, как перенести прогресс в сервис Valve — если такое вообще можно.

Сейчас мы ожидаем полный перенос сохранений во всех играх, кроме Wolfenstein: Youngblood.

Bethesda также обещает, что все дополнения и виртуальные валюты (атомы из Fallout 76 и короны из The Elder Scrolls Online) перейдут в Steam. Игроки ничего не потеряют.

Работа Bethesda.net Launcher продлится до конца мая, после чего запускать игры из него уже не получится.

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