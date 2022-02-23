Инсайдер: Microsoft уже работает над Windows 12

Windows 11 вышла осенью 2021 года — спустя шесть лет после выхода Windows 10. Запуск прошёл с проблемами: у многих до сих пор нормально не работают принтеры Brothers, а некоторых игроков несправедливо банят в Call of Duty: Warzone за использование софта для записи геймплея.

Судя по всему, Microsoft не особо смущают проблемы недавней ОС, и она уже приступила к работе над новой — Windows 12. Об этом сообщил инсайдер SwiftOnSecurity в «Твиттере», а затем удалил свою запись. По его словам, «она не понравилась людям из Microsoft». Судя по всему, его информация близка к истине.

Вполне возможно, работа над Windows 12 действительно уже началась. Однако разработка операционных систем стартует за годы до полноценного релиза. Так что до выхода новой ОС от Microsoft, скорее всего, придётся подождать ещё как минимум несколько лет.

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