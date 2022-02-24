Илон Маск добавит Steam в машины Tesla

Самый богатый человек планеты Илон Маск рассказал о намерении добавить поддержку онлайн-магазина Steam на приборную панель Tesla. Заявил он это в ответ на вопрос о появлении Cyberpunk 2077 для моделей Tesla Model S и Model X. По его словам, в электрокары проще добавить полноценную поддержку Steam, чем адаптировать какие-то конкретные игры.

Мы работаем над полноценной поддержкой Steam на Tesla. В долгосрочной перспективе это куда лучше, чем адаптировать каждую отдельную игру.

Бизнесмен не рассказал, когда водители Tesla смогут насладиться играми со Steam. Зато Маск в очередной раз похвалил Cyberpunk 2077, назвав её «отличной игрой». Ранее предприниматель также поддержал пиратство из-за удобств.

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