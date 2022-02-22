Илон Маск поддержал пиратство из-за удобств

Илон Маск, самый богатый человек в мире, разочаровался в онлайн-кинотеатрах. В ночь на 22 февраля бизнесмен опубликовал твит с картинкой, в котором раскритиковал подписочные сервисы. По его мнению, раньше можно было отказаться от пиратства в пользу Netflix, но теперь это сделать очень трудно. Всё из-за множества разных сервисов с кучей логинов и паролей, которые постоянно забываешь.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

В отдельном твите Маск отметил, что режиссёру М. Найт Шьямалану стоит снять ужастик по всей этой ситуации. По его мнению, такое кино точно вызвало бы общественный резонанс.

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