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В Epic Games Store раздадут две бесплатные игры и DLC

В Epic Games Store раздадут две бесплатные игры и DLC
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 3 марта можно бесплатно забрать инди-адвенчуру Cris Tales, вдохновлённую классическими японскими ролевыми играми. Разработчики гордятся своей игрой.

По словам авторов, их проект выполнен в духе японских хитов Chrono Trigger, Valkyrie Profile, Bravely Default и Persona 5. Игрокам предстоит оказаться как в прошлом, так в настоящем и будущем. Перед пользователями будут ставить сложный выбор, от которого многое зависит. Также отмечают затягивающий сюжет.

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Следующий бесплатный лот займут аж две бесплатные игры: Black Widow: Recharged и Centipede: Recharged. Приятным бонусом станет набор для Dauntless c тремя днями членства в VIP-клубе.

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