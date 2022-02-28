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Слух: PlayStation VR2 задержат до начала 2023 года

Слух: PlayStation VR2 задержат до начала 2023 года
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Блогер PSVR Without Parole, ранее публиковавший правдивую информацию о шлеме виртуальной реальности PlayStation VR2, поделился приблизительной датой релиза устройства. По его словам, этой осенью гарнитура всё-таки не выйдет — вопреки всем слухам. Вместо этого Sony планирует выпустить устройство в первом квартале 2023 года.

По информации инсайдера, изначально гарнитура действительно должна была поступить в продажу этой осенью, однако на планы компании повлиял дефицит полупроводников по всему миру. Сама Sony пока не комментировала эту информацию и не называла даже примерные сроки выхода PS VR2.

Ранее организация наконец-то показала внешний вид гарнитуры: как и контроллеры, она выполнена в кругообразном дизайне, но при этом одновременно вдохновлена внешностью устройств семейства PlayStation.

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