Слух: PlayStation VR2 задержат до начала 2023 года

Блогер PSVR Without Parole, ранее публиковавший правдивую информацию о шлеме виртуальной реальности PlayStation VR2, поделился приблизительной датой релиза устройства. По его словам, этой осенью гарнитура всё-таки не выйдет — вопреки всем слухам. Вместо этого Sony планирует выпустить устройство в первом квартале 2023 года.

По информации инсайдера, изначально гарнитура действительно должна была поступить в продажу этой осенью, однако на планы компании повлиял дефицит полупроводников по всему миру. Сама Sony пока не комментировала эту информацию и не называла даже примерные сроки выхода PS VR2.

Ранее организация наконец-то показала внешний вид гарнитуры: как и контроллеры, она выполнена в кругообразном дизайне, но при этом одновременно вдохновлена внешностью устройств семейства PlayStation.

Новость по теме Sony раскрыла дизайн шлема PlayStation VR2

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!