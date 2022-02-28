Вышел финальный трейлер «Морбиуса» — живого вампира из комиксов Marvel

28 февраля на канале Sony Pictures появился финальный трейлер «Морбиуса». Сам ролик длится чуть более двух минут. В нём вперемешку показали кадры из прошлых трейлеров и несколько новых моментов.
Сюжет ленты расскажет про учёного Майкла Морбиуса. Он страдает болезнью крови, которую пытается излечить с помощью эксперимента. В его результате Морбиус превращается в живого вампира и пытается бороться со своими инстинктами.
Режиссёром картины выступил Даниэль Эспиноса. Главные роли исполнили Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис и другие.
Премьера «Морбиуса» должна была состояться ещё в 2021 году, но из-за различных проблем ленту отодвигали. Картина появится в прокате уже 1 апреля 202 года.
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