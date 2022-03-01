Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы

В конце декабря прошлого года Роскомнадзор внёс Netflix в собственный реестр аудиовизуальных сервисов. Это значит, что сервис обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Требование вступит в силу в марте 2022 года.

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В интервью Variety представители Netflix отметили, что в данный момент у них нет планов на добавление российских федеральных телеканалов в сервис. Неясно, как к этому отнесётся Роскомнадзор и какие санкции ждут онлайн-кинотеатр. Вполне возможно, сервис могут обязать выплатить крупный штраф или вовсе заблокировать на территории нашей страны.

При этом Netflix, судя по всему, не планирует покидать российский рынок. Ранее об отмене своих релизов сообщили крупные киностудии: Disney, Warner Bros. и Sony Pictures.

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