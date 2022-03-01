Патрик Стюарт подтвердил своё появление в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

14 февраля вышел новый трейлер сиквела «Доктора Стрэнджа». В нём показали множество свежих кадров и намекнули на появление долгожданного Патрика Стюарта в роли Профессора Икс.

Актёра буквально закидали реакциями на его появление в трейлере. Сам Стюарт не комментировал своё участие в ленте, однако дал на это намёк своей фразой. Скорее всего, Профессор Икс действительно появится.

Я проснулся, посмотрел на свой телефон и обнаружил, что меня засыпали реакциями. Если честно, не узнал свой собственный голос, он звучал не так. Но я сбился с толку. В ролике показали заднюю часть моего плеча и, думаю, мочку уха.

Ожидается, что в картине появятся и другие герои из прошлых фильмов Marvel. Официально об этом, конечно, никто не распространяется. Премьера фильма в России запланирована на 4 мая.

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