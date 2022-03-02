Вместо «Соника» и «Бэтмена» в прокат пустят «Холопа» и другие российские фильмы

На фоне отмены показов «Соника 2 в кино» и «Бэтмена» Мэтта Ривза прокатчик российских фильмов «Централ партнершип» (ЦПШ) пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит раньше те, которые будет возможно. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Централ партнершип» Вадима Верещагина.

Так, отечественная комедия «Хочу замуж» выйдет в прокат 3 марта, хотя изначально релиз был запланирован на два дня позже. Также в повторный прокат вернут успешные российские фильмы, в том числе «Батю», «Движение вверх» и самый кассовый российский фильм — «Холоп». По словам Верещагина, такой ход поможет кинотеатрам «удержаться на плаву».

Ранее на фоне ситуации на Украине свои премьеры в РФ отменили студии «Голливудской большой пятёрки»: Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. Также онлайн-кинотеатр Netflix на время остановил работу над российскими оригинальными проектами. В их число входят три сериала и один фильм.

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