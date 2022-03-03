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Джеффри Райт призвал Warner Bros. выпустить «Бэтмена» в России

Джеффри Райт призвал Warner Bros. выпустить «Бэтмена» в России
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1 марта Warner Bros. объявила об отмене показа «Бэтмена» Мэтта Ривза в нашей стране — всего за день до полноценной премьеры. Представители студии не уточнили, будет ли распространяться данное решение на другие картины компании.

В интервью Associated Press Джеффри Райт, исполнивший роль комиссара Гордона в картине, высказался на эту тему. Он считает, что фильм всё-таки стоит выпустить в России, ведь культура — самое главное, что привлекает в США людей со всего мира. По его словам, выход «Бэтмена» стал возможен в том числе благодаря свободе слова.

Думаю, то, что отличает наше общество — это свобода мысли и слова, истории, которые мы можем рассказать, и мы это делаем. Эти фильмы, музыка, истории — они привлекают к нам людей всего мира. Так что да, пусть показывают. Речь не о деньгах, а о посыле, истории.

Все наши истории нужно рассказывать в России. Пусть россияне увидят всё, что мы можем показать благодаря свободе. Пусть россияне услышат песни свободы и поймут, что можно по-другому.

Помимо Warner Bros., показ своих картин в России отменили крупнейшие студии Голливуда: Disney, Warner Bros., Paramount, Sony Pictures. Неясно, когда фильмы кинокомпаний вернутся в отечественный прокат.

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