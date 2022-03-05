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PayPal временно прекратил работу в России

PayPal временно прекратил работу в России
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PayPal прекратил работу в России, сообщило издание Reuters. Ограничения распространяются и на саму платёжную систему, и на оператора денежных переводов Xoom.

Причина прекращения работы сервисов заключается в обострённой ситуации на Украине, о чём сообщил директор PayPal Дэн Шульман.

В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России.
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Представитель компании заявил, что PayPal будет поддерживать снятие средств «в течение определённого периода времени, гарантируя, что остатки на счетах распределяются согласно соответствующим законам и правилам».

Ранее PayPal остановил регистрацию новых клиентов, а сейчас сайт компании не работает. В магазинах Steam и PS Store всё ещё доступна оплата через платёжную систему.

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