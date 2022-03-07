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В Mortal Kombat 12 могут вернуть Рейко

В Mortal Kombat 12 может появиться герой из прошлых частей
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Если верить слухам и утечкам от самих разработчиков из студии NetherRealm, в разработке находится новая часть Mortal Kombat. В сети появилась информация касательно Mortal Kombat 12.

Если верить инсайдеру под ником r00000r, в игру планируют добавить Рейко. Впервые этот персонаж появился в Mortal Kombat 4 в качестве генерала в армиях Шиннока и Шао Кана. Особенность Рейко заключается в его огромной физической мощи, которая превосходит многих персонажей франшизы.

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Примечательно, что Рейко до сих пор не появлялся в новой временной шкале, которая стартовала в Mortal Kombat 9 в 2011 году. Вероятно, персонаж действительно может вернуться и попытаться захватить Внешний мир.

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